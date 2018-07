Halle zoekt foto's van oud-strijders om afbeeldingen op graven te vernieuwen SVM

26 juli 2018

17u11

Bron: Belga 0 De stad Halle roept nabestaanden of andere mensen op foto's binnen te brengen van oud-strijders uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog die op haar grondgebied begraven liggen. Op 11 november is het precies honderd jaar geleden dat er er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Naar aanleiding daarvan wil Halle alle foto's op deze graven vernieuwen.

Op heel wat soldatengraven zijn de foto's in porselein vaag en geel geworden door de zon. Om te voorkomen dat ze niet meer dan een schim uit het verleden worden, wil Halle de foto's vernieuwen. Omdat een zoektocht bij onder meer de Nationale Strijdersbond en het stadsmuseum Den Ast voorlopig nog niet veel bruikbaar fotomateriaal heeft opgeleverd, doet het stadsbestuur een oproep aan inwoners en nabestaanden.

De originele foto of een duidelijk ingescande versie met vermelding van de naam of andere relevante gegevens van de soldaat kan bezorgd worden aan de dienst OMM-openbare werken, Oudstrijdersplein 18 in Halle of via openbare.werken@halle.be. Men kan met de foto ook langskomen op het stadhuis, waar dan ter plekke een scan wordt gemaakt.