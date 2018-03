Halle kent relatief rustige eerste carnavalsnacht

jv

11 maart 2018

09u03

Bron: belga

0

De eerste nacht van het Halse carnaval is relatief rustig verlopen, zo meldt de lokale politie van de zone Zennevallei (Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw). De Grote Markt stond tot 06.00 uur 's ochtends afgeladen vol, maar in verhouding tot de massa feestvierders was er slechts een beperkt aantal incidenten.