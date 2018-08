Halfnaakte actievoerders verpesten bloementapijt als protest tegen opsluiting migrantengezin in Steenokkerzeel

tdm aw

19 augustus 2018

18u24

Bron: VTM Nieuws 51 Twee actievoerders hebben een deel van het bloementapijt op de Grote Markt in Brussel beschadigd. Ze deden dat uit protest tegen de opsluiting van een migrantengezin in het gesloten centrum in Steenokkerzeel. Sinds dinsdag zit daar een Servische moeder met haar vier kinderen opgesloten in afwachting van hun repatriëring.

Twee vrouwen kropen op het bloementapijt met een spandoek in de hand met als opschrift: “Ceci n’est pas un scandale, enfermer des enfants ça l’est.” Ook op hun lichaam stond dezelfde boodschap geschreven. Op hun ruggen stond de niet mis te verstane boodschap “Shame on you, Belgium.” Met hun protestactie klagen ze de opsluiting van een migrantengezin in het gesloten centrum van Steenokkerzeel aan. Ze werden opgepakt, verhoord en nadien weer vrijgelaten. Er werden twee pv's opgesteld. Vermoedelijk zijn de vrouwen lid van de feministische protestgroep ‘FEMEN’.

“En het werk dan?”

Enkele bezoekers die het protest van de twee konden filmen, reageren verontwaardigd. “En het werk dat de mensen in het bloementapijt hebben gestoken?”, klinkt het.

Amnesty International

Afgelopen dinsdag protesteerde Amnesty International aan het kabinet van premier Michel. Ook zij protesteerden tegen de eerste opsluiting van een gezin in de nieuwe woonunits in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. Met een 20 meter lange banner en 150 knuffels sprak de mensenrechtenorganisatie zich uit tegen de opsluiting van kinderen vanwege migratieredenen.

De betogers trokken vanuit het Warandepark met een 20 meter lang spandoek naar het hek voor het kabinet van de eerste minister. Daar bevestigden ze de banner met het opschrift #eenkindsluitjenietop en plaatsten ze een rij van knuffels die opgesloten zaten in een houten doosje.