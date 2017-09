Half miljoen gestolen, maar minister luisterde naar hem Oplichter had geen invloed op fraudewet, verzekert Van overtveldt ASTRID¿ROELANDT

23u31 0 N-VA Brasschaat, Photonews Via zijn stadsgenoot en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) raakte de veroordeelde fraudeur Marc Stockbroekx (links) in contact met minister van Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt (N-VA, rechts), die de man op zijn kabinet ontving. Een veroordeelde oplichter zou mee de pen hebben vastgehouden van een nieuwe procedure, die net bedoeld was om fraude te bestrijden. Dat legde 'Terzake' bloot. Volgens minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt (N-VA) is er niets van aan.

Mark Stockbroekx was - tot deze week - bestuurslid bij de N-VA-afdeling in Brasschaat. De man was ook CEO van het bedrijfje Diplomatic Card. Als buitenlandse diplomaten iets kopen, betalen zij geen btw in België. Wel moeten ze zich laten registreren, en daarvoor doet de overheid een beroep op privébedrijven, zoals dat van Stockbroeckx. Financiën besteedt dus in feite een stukje belastingcontrole uit.

Wandelen gestuurd

Met die controles is flink geld te verdienen, zeker omdat er maar vier spelers zijn toegelaten op de markt. Stockbroekx' bedrijf was er zo één. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wou die «fraudegevoelige» markt opentrekken, maar Stockbroeckx probeerde een procedure te bekomen die in zijn voordeel was. Via zijn stadsgenoot en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) raakte hij in contact met Van Overtveldt, die de man op zijn kabinet ontving. Volgens de woordvoerder van de financiënminister werd de man snel wandelen gestuurd, en heeft hij geen invloed gehad op de nieuwe wet. Die is overigens in zijn nadeel.

Op Stockbroeckx' conto: valsheid in geschrifte, verduistering, bedrieglijke faillissementen, misbruik van vertrouwen. Kortgeleden plaatste hij nog gps-trackers onder de bedrijfswagens van zijn concurrenten

Toch is het frappant dat een veroordeelde oplichter zich zomaar een weg kan banen naar een kabinet. Op Stockbroeckx' conto: valsheid in geschrifte, verduistering, bedrieglijke faillissementen, misbruik van vertrouwen. Kortgeleden plaatste hij nog gps-trackers onder de bedrijfswagens van zijn concurrenten. Daarvoor is hij veroordeeld tot 6 maanden voorwaardelijke celstraf. Eerder werd hij ook veroordeeld omdat hij misbruik maakte van het vertrouwen van een persoon met een handicap en haar geld verduisterde. 500.000 euro moest hij uiteindelijk terugbetalen van de rechter, maar de familie van het inmiddels overleden slachtoffer heeft nog geen geld gezien. De kerfstok van Mark Stockbroekx is een hele eik. Toch bleef hij welkom bij N-VA. Pas deze week, terwijl 'Terzake' al volop contact opnam voor de reportage, werd hij uit het bestuur van de partijafdeling gezet.

Zoon neemt over

Zijn bedrijf behield uiteindelijk wel de machtiging om de elektronische registratie van diplomaten uit te voeren. Maar het staat nu op naam van zijn zoon, die niet veroordeeld is voor louche praktijken. Maar volgens het kabinet is alles correct verlopen. «Alle firma's zijn uitgebreid gescreend, en aan een fiscaal onderzoek onderworpen door de Bijzondere Belastinginspectie», klinkt het.