Half miljoen Belgen beslissen mee over veiligheidsbeleid Lieve Van Bastelaere en Dieter Dujardin

19 maart 2018

05u45 1 Bijna een half miljoen Belgen krijgt morgen of overmorgen een enquête in de bus over veiligheid. Dat is een initiatief van de politie, de lokale overheden en Binnenlandse Zaken. Het is al van 2008 geleden dat er aan de Belgen gevraagd werd hoe (on)veilig ze zich voelen in hun buurt.

In de volksbevraging - ettelijke pagina's lang - worden vragen gesteld als: vindt u dat woninginbraken, autodiefstallen of gauwdiefstallen een probleem zijn in uw buurt? Was u het voorbije jaar slachtoffer van een diefstal met geweld? Bent u tevreden over de aanwezigheid van de politie in de straat? Alle geselecteerde Belgen - allemaal ouder dan 15 jaar - krijgen dezelfde vragen voorgeschoteld. Daarnaast voegden 164 van de 188 politiezones er nog een luikje aan toe dat specifiek gaat over de buurt.

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wil te weten komen hoe het staat met het veiligheidsgevoel van de burgers. "Daarnaast wordt gepeild naar het vertrouwen in de politie", zegt zijn woordvoerder Olivier Van Raemdonck. "Een andere reden om deze enquête te organiseren, is het zogenaamde 'dark number'. Voor bepaalde criminaliteitsfenomenen zijn er een groot aantal misdrijven die de statistieken niet halen omdat slachtoffers geen klacht indienen. Als de mensen op de enquête wél invullen dat ze slachtoffer waren, wordt de kloof tussen de officiële en de werkelijke criminaliteitscijfers weer een beetje gedicht."

De resultaten van deze Veiligheidsmonitor worden begin 2019 verwacht. Dan zullen de resultaten geanalyseerd en geïnterpreteerd worden door Binnenlandse Zaken, de politie en de lokale overheden. Bedoeling is om tot een "volwassen veiligheidscultuur" te komen. "We hebben de indruk dat de Belgen na de aanslagen op een volwassen manier omgaan met het onveiligheidsgevoel: ze zijn waakzaam, maar niet irrationeel angstig", zegt Jambons woordvoerder. "Met deze enquête proberen we te weten te komen of dit beeld klopt. Indien niet, kunnen we er iets aan doen. Het is de bedoeling dat mensen vertrouwen hebben in de overheid en de politie."