Half jaar cel voor man uit Tessenderlo die Gülenaanhangers bedreigde via Facebook kv

22 maart 2018

17u15

Bron: Belga 1 De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vandaag een 37-jarige man uit Tessenderlo veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een effectieve boete van zeshonderd euro voor het uiten van bedreigingen aan aanhangers van de Gülenbeweging.

Op zijn Facebook had de man een bericht met foto geplaatst, waarbij hij een dreigende houding aannam met een vuurwapen in de hand en met een Turkse vlag afgebeeld. Daarbij vermeldde hij "Kom maar op verraders, ik wacht op jullie."

De man deed dat op 16 juli 2016, een dag na de mislukte staatsgreep in Turkije. Intussen deed hij afstand van het vuurwapen. De rechtbank heeft het wapen en bijhorende munitie, in totaal 24 patronen, verbeurdverklaard. Hij had het dreigbericht gestuurd naar leden van de vereniging vzw Vuslat, een onderdeel van de Gülenbeweging. De Turkse president Erdogan hield de geestelijke Fethullah Gülen immers verantwoordelijk voor de staatsgreep.

Via zijn advocaat vroeg de beklaagde de gunst van de opschorting, maar daar ging de rechtbank niet op in, omdat de man anders de zwaarwichtigheid van de door hem gepleegde feiten niet zou inzien. Hij beschikte al over een strafverleden, maar was eerder nog niet veroordeeld tot meer dan twaalf maanden cel, zodat hij nog in aanmerking kwam voor een uitstel. Hij moet zowat driehonderd euro gerechtskosten betalen.