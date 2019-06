Half clown, half therapeut: demiclowns hebben positieve invloed op dementerende mensen

In sommige woon- zorgcentra krijgen de bewoners ze al op bezoek: demiclowns. Ze zijn half clown en half therapeut en helpen mensen met dementie. Vaak reageren die mensen ook sneller op de clowns dan op hun eigen verzorgers. “We proberen in de rol van clown personen te stimuleren om rollen op te nemen die verloren zijn gegaan”, aldus Lore Dhaenen, een van de demiclowns. “Als we weten dat iemand veel zorg heeft gedragen voor zijn of haar kinderen, dan gaan we proberen om ervoor te zorgen dat zij ook voor ons zorg kunnen dragen.”

Wie zelf demiclown wil worden kan vanaf september een postgraduaat volgen aan de Hogeschool Vives in Roeselare.