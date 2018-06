Halen we in 2020 de grens van maximaal 420 verkeersdoden per jaar? Aantal slachtoffers daalt sterk, maar er is nog werk aan de winkel

16u58 1 Niet meer dan 420 verkeersdoden per jaar, dat is de doelstelling voor 2020 van minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Recente cijfers van het verkeersveiligheidsinstituut Vias tonen een positieve evolutie, maar we zijn er nog lang niet. "We moeten de lat veel hoger leggen om de veiligheid te verbeteren", aldus mobiliteitsexpert Kris Peeters.

Van januari tot maart 2018 tekende het VIAS zo'n 20% minder dodelijke verkeersslachtoffers op dan vorig jaar rond dezelfde periode. Het aantal ongevallen met gewonden nam met 5% af, aldus de veiligheidsbarometer. "Een positieve tendens, maar het is te vroeg om victorie te kraaien," benadrukt Stef Willems van Vias, het Belgisch kenniscentrum voor verkeersveiligheid. "Het gaat om een indicatie op basis van gegevens van de politie van één trimester, die enkel de dodelijke slachtoffers ter plaatse opneemt. Voor het trimester van april tot juni zou dat weer anders kunnen liggen. Al zien we de afgelopen twee jaar over het algemeen gelukkig wel een dalende trend."

