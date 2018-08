Halalslagerij Kortrijk maand gesloten na illegale tewerkstelling Alexander Haezebrouck

29 augustus 2018

11u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft gisteren de halalslagerij CIMS langs de Magdalenastraat vlakbij de rotonde Appel één maand laten sluiten. De politie stelde tijdens een controle op 21 juli illegale tewerkstelling vast. Er zijn ook aanwijzingen dat de uitbater zich schuldig maakt aan mensenhandel met het oog op economische uitbuiting.

De slagerij wordt voor één maand gesloten. Volgens Van Quickenborne gaat het om een preventieve maatregel, bedoeld om te voorkomen dat het misdrijf zich zou herhalen en dat daar opnieuw mensen het slachtoffer zouden van worden.

Onder toezicht van de politie kon de zaakvoerder gisteren alle bederfelijke eetwaar uit de winkel weghalen. Nadien verzegelde de politie de toegangsdeur.

Het is de derde keer op korte termijn dat burgemeester Van Quickenborne een winkel laat sluiten. Begin mei moest supermarkt Rahman uit de Zwevegemsestraat voor vier maanden dicht wegens mensenhandel. Ook de Turkse bakkerij Ceto in de Zwevegemsestraat moest de deuren sluiten wegens brandgevaar tot de toestand opnieuw veilig is.

De politie kondigt meerdere controles aan de komende maanden in Kortrijkse handelszaken.