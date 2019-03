Hakenkruisen, bedreigingen en ingegooide ruiten: meer dan 100 geregistreerde gevallen van Jodenhaat in ons land vorig jaar KVDS

02 maart 2019

07u12

Bron: Belga 0 Het aantal geregistreerde gevallen van Jodenhaat in ons land is vorig jaar bijna verdubbeld. Dat meldt het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia. Waar het in 2017 nog ging om 56 incidenten, waren dat er vorig jaar 101. Unia is in het bijzonder bezorgd over antisemitisme op het internet.

“De cijfers passen in de licht stijgende trend sinds 2008" aldus Els Keytsman, codirecteur van Unia. Die stijging wijt de instelling aan de evolutie "naar een confrontatie-samenleving", maar ook aan het feit dat mensen makkelijker de weg vinden naar Unia.

Confrontaties

Vooral op plekken waar veel joden wonen of samenkomen, zijn er confrontaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om hakenkruisen die op garagepoorten gespoten worden of ingegooide ruiten. In 2018 waren er 6 incidenten met vandalisme, tegenover 1 in 2017. Voorts kregen mensen die als jood herkenbaar waren, te maken met scheldpartijen of dreigingen. Unia opende vorig jaar 15 dossiers over verbaal geweld of bedreigingen. Het jaar voordien waren dat er nog 11.





Ook is er steeds meer sprake van internet-antisemitisme: het aantal dossiers verviervoudigde in een jaar tijd tot 32. "Het gaat dan over posts over joden die een complot smeden om de wereld over te nemen of Hitler die zijn werk niet afmaakte”, aldus Keytsman.

Unia stapte vorig jaar 6 keer naar de rechter voor anti-joodse incidenten. Die stap zet Unia wanneer onderhandelen geen optie is. "Als daders keer op keer anderen aansporen om joden te haten of bewust de deur openzetten om de Holocaust goed te keuren of te minimaliseren, doen we dat”, klinkt het.

Waakzaamheidscel Antisemitisme

Eind vorig jaar riep Unia nog op om de Waakzaamheidscel Antisemitisme weer samen te brengen, na een grootschalig Europees onderzoek over antisemitisme. Dat gebeurt nu ook. De cel werd in 2004 opgericht en kwam in 2013 voor het laatst samen. Vicepremier Kris Peeters kondigde begin dit jaar aan dat de cel opnieuw samenkomt. Ook de Senaat had daartoe opgeroepen in een resolutie eind vorig jaar.

Negen op de tien Joden vinden dat het antisemitisme de jongste vijf jaar is gegroeid, volgens het Europees Bureau voor de grondrechten.