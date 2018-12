Hafsa El-Bazioui wordt eerste Vlaamse schepen met hoofddoek na monsterscore

Hafsa El-Bazioui (Groen) haalde een monsterscore

Dieter Bauwens

15 december 2018

13u22

Bron: De Morgen

57

Hafsa El-Bazioui is een fenomeen in Gent. Bij de verkiezingen van oktober haalde ze als onbekende kandidaat vanuit de buik van de Gentse kartellijst sp.a-Groen bijna 4.000 voorkeurstemmen. Nu wordt ze schepen van Personeel, Noord-Zuid samenwerking en Facility management, de eerste in Vlaanderen met een hoofddoek. “Maar ik wil niet ‘de migrant’ zijn”, zegt ze aan De Morgen.