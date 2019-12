Hafsa El-Bazioui: “Blijkbaar heeft N-VA haar standpunt over het dragen van religieuze symbolen bijgesteld” SVM

24 december 2019

18u18

Bron: Belga 10 Hafsa El-Bazioui (Groen) hoopt dat N-VA “haar standpunt over het dragen van religieuze symbolen heeft bijgesteld. Het Gentse gemeenteraadslid zegt dat nadat een foto van Michael Freilich (N-VA) met keppeltje in het federaal parlement is opgedoken. Het parlementslid had eerder nochtans laten optekenen geen keppeltje te zullen dragen tijdens het parlementaire werk. El-Bazioui wordt vanaf 2022 de eerste schepen met hoofddoek in Vlaanderen.

El-Bazioui pleit tegen een hoofddoekenverbod voor ambtenaren aan het loket, zoals dat in Antwerpen (waar Freilich verkozen is) wel bestaat. "In Gent bestaat geen hoofddoekenverbod voor personeelsleden, ook niet aan het loket. Dat is hier geen probleem. Het is belangrijk dat er kwalitatieve dienstverlening is. Dat kan ook door iemand die een hoofddoek draagt."

De Gentse pleit voor een actief pluralistische samenleving waarin naast de scheiding van kerk en staat ruimte is voor het dragen van religieuze symbolen, ook voor politici en ambtenaren. Een standpunt dat N-VA in Gent niet deelt. "Sommige rechtse partijen hebben hard getoeterd over een Gentse schepen maar zwijgen nu over een Antwerps parlementslid als het gaat over het dragen van bepaalde symbolen", klinkt het. "Ik vind het een opmerkelijke inconsequentie."

Freilich deelde de foto waarop hij met een keppeltje te zien is om aan te tonen dat de zitting waarop hij beelden van Palestijnen maakte niet besloten was. "Het is duidelijk dat mijnheer Freilich hier aan het werk is. Hij heeft het recht om een keppeltje te dragen en heeft op dat vlak een bondgenoot in mij”, klinkt het. El-Bazioui vindt de foto echter "zeer opmerkelijk" en geeft aan “heel benieuwd te zijn om het nieuwe partijstandpunt op dat vlak te lezen.”

Foto's van de bewuste IPU (genomen door de Kamerdiensten) bewijzen - het was geen besloten vergadering.



Medewerker van PVDA zit gewoon mee aan tafel (zoiets kan niet tijdens een gesloten meeting) @demorgen @barteeckhout verhaal nu helemaal onderuit gehaald. pic.twitter.com/8lu5UwCFhE Michael Freilich, MP(@ MichaelFreilich) link