Had organisatie Ten Miles zich beter moeten voorbereiden op warmte? "Verantwoordelijkheid deelnemers én organisatie", zegt sportarts Brecht Herman rvl

22 april 2018

21u44

Bron: Eigen berichtgeving, VRT NWS 0 Het waren de warmste 10 Miles ooit. Zo warm, dat de organisatie om duur de lopers zelfs vroeg om trager te lopen of te wandelen. Het Rode Kruis verzorgde 268 lopers, bijna 100 meer dan vorig jaar. Een veertigtal mensen werd naar het ziekenhuis overgebracht. Hadden organisatie en deelnemers zich beter moeten voorbereiden op de warmte?

Sportarts Tom Teulingx van de Vereniging voor Sport- en Keuringartsen vindt van wel. "Dat is de verantwoordelijkheid van de deelnemers en van de organisatoren", zegt hij aan VRT NWS.

“We merken dat veel te weinig mensen de juiste voorbereiding hebben gehad en dikwijls denken dat ze veel meer kunnen dan ze eigenlijk kunnen. Dat moet een aandachtspunt zijn voor de deelnemers, maar het is ook de verantwoordelijkheid van de organisatoren om de deelnemers daar zeer goed over in te lichten”, zegt Teulingx. Toch herhaalt de Vereniging voor Sport- en Keuringartsen haar vraag om een verplichte sportmedische keuring voor alle deelnemers.

Sportdokter Chris Goossens looft dan weer de tussenkomst van de organisatie. Volgens hem zijn veel lopers nog niet gewend aan deze warmte. “Deze temperaturen zijn uitzonderlijk voor april, dus voor veel lopers zal dit de eerste wedstrijd van het jaar in warme omstandigheden geweest zijn. Dan is het even schrikken. Mocht deze wedstrijd in augustus in dezelfde omstandigheden gelopen zijn, waren er ongetwijfeld minder problemen geweest.”