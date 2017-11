Hacker beschuldigt Kempische man (18) op internet van seksueel misbruik van jonge meisjes IB

07u33

Bron: Het Nieuwsblad 3 Thinkstock Illustratiebeeld Een man uit de Kempen wordt online met de dood bedreigd nadat een hacker hem ervan beschuldigt compromitterende beelden van jonge meisjes te hebben verspreid. De 18-jarige man heeft een enkelband en kan daardoor niet onderduiken. De politie hield de man eerder al aan Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De hackersgroep op Facebook, waar de 18-jarige T.V. zwartgemaakt wordt en waar zijn naam en adresgegevens open en bloot op te zien zijn, heeft bijna twintigduizend volgers. De man wordt er door de hackers van beschuldigd minderjarige meisjes op internet te hebben benaderd. Hij zou hen een iPhone beloofd hebben als ze pikante webcambeelden van zichzelf zouden delen. De man zou nadien de beelden op pornosites hebben verspreid en ze gebruikt hebben om de meisjes af te persen.

Wanneer Het Nieuwsblad hem thuis confronteert met wat er gaande is, blijkt dat de man niet op de hoogte is. “Het gerecht heeft mij een internetverbod opgelegd. Ik weet niet wat er op het internet over mij gezegd wordt”, zegt hij. Hij blijkt bovendien al mikpunt geweest te zijn van een haatcampagne op internet, vorig jaar in augustus. Toen kreeg hij dreigtelefoons en online dreigberichten, waarna hij samen met zijn ouders een klacht bij de politie indiende.

"Waarvan mijn cliënt ook verdacht wordt: niemand mag het recht in eigen handen nemen" Advocaat Roderic Heerman, die T.V. verdedigt

Gevangenis

In september hield de politie de man aan, nadat ze aanwijzingen had gevonden dat de klachten terecht waren. De man kwam in de gevangenis terecht. Sinds enkele weken wacht hij thuis met een enkelband het vervolg van het gerechtelijk onderzoek af.

Dat was buiten de hacker gerekend, die de man nu publiekelijk aan de schandpaal nagelt. "We doen dit in de hoop dat er eindelijk iets tegen hem ondernomen wordt", legt de hacker uit aan Het Nieuwsblad. "Er is al drie keer een klacht ingediend. We vonden dat we iets moesten doen. We hopen dat hij geen nieuwe slachtoffers kan maken."

Bewijzen

De anonieme hacker beweert bewijzen te hebben van het misbruik: "Getuigenissen en videobeelden, die we zelf niet zullen verspreiden uit respect voor de slachtoffers."

Volgens het parket en de lokale politie wordt het onderzoek tegen T. wel degelijk ernstig gevoerd. “Dit is een moderne versie van de middeleeuwse schandpaal”, zegt advocaat Roderic Heerman aan Het Nieuwsblad. "Waarvan mijn cliënt ook verdacht wordt: niemand mag het recht in eigen handen nemen."