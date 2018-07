Haal een stukje Océade in huis

Arne Adriaenssens

05 juli 2018

17u00

Bron: Radio 2

0

Océade is niet meer. Op 30 september sluit het Brusselse zwemparadijs definitief de deuren. Wie nog een souvenir van het park in huis wil halen, kan nu wel bieden op zijn favoriete Océade-relikwie. Want zeg nu zelf: wie wil er geen hangbrug of plastic haai in zijn tuin?