Haagbrand in Nazareth te zien tot in Sint-Denijs-Westrem Jeffrey Dujardin

21 juli 2018

17u48

Bron: eigen berichtgeving 0 In de Karel Van De Woestijnelaan in Nazareth is rond 16.00 uur een haagbrand uitgebroken. Een haag die twee woningen scheidde, vatte vuur. Een grote rookwolk was te zien tot Sint-Denijs-Westrem.

Op sociale media werd even gespeculeerd dat het ging over een woningbrand, maar de brandweer was er vlug bij, waardoor het vuur niet kon overslaan.

"Het is oppassen tijdens deze droge weken, het kleinste vonkje kan grote gevolgen hebben", zegt een nieuwsgierige buurtbewoner.