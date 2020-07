Gynaecologen staan achter beperking bezoek aan kersverse mama’s in kraamkliniek TTR

06 juli 2020

12u16 0 De Vlaamse Vereniging voor Gynaecologie staat achter een beperking van het kraambezoek. Dat meldt dokter Johan Van Wiemeersch van de Vlaamse Vereniging voor Gynaecologie vandaag aan onze redactie. Door de coronacrisis was ­bezoek fel teruggeschroefd, en zowel de mama’s als de ziekenhuizen hebben de ­positieve effecten daarvan gemerkt.

Heel wat ziekenhuizen overwegen om kraambezoek in de materniteit te beperken of zelfs volledig te verbieden. Uit de richtlijnen blijkt nu dat de Vlaamse Vereniging voor Gynaecologie achter de beperking van het bezoek aan kersverse mama’s op de kraamafdeling staat.

Een van de redenen is dat borstvoeding beter gaat. Ook recupereert de moeder sneller als ze niet wordt overrompeld met bezoek. De moeilijkheid is alleen wie er toegelaten zal worden in de ziekenhuiskamer en wie niet. De Vereniging laat die lastige beslissing over aan de ziekenhuizen zelf.



De nieuwe richtlijnen zullen vandaag aan de ziekenhuizen gecommuniceerd worden. Ze zijn niet bindend, maar worden meestal wel gevolgd. Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt meldde eerder al dat ze eraan denken om van de materniteit een gesloten afdeling te maken, zoals nu al het geval is in de Scandinavische landen.

