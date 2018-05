Gynaecologen luiden de alarmbel: er studeren te veel specialisten af KVE

18 mei 2018

21u06

Bron: Belga 0 Tal van specialisten dreigen met te veel af te studeren. De gynaecologen luiden de alarmbel: hooguit de helft van de Vlaamse assistenten gynaecologie in opleiding hebben onmiddellijk uitzicht op een job, zo blijkt uit een enquête waarmee vakblad De Specialist uitpakt. Ook radiotherapeuten, nefrologen, vasculair en abdominaal chirurgen en radiologen zitten in de gevarenzone.



Gynaecoloog Toenga De Vos en assistent Bart Vergauwe deden een enquête bij assistenten, gynaecologen die minder dan vijf jaar afgestudeerd zijn, en bij alle Vlaamse diensten gynaecologie. Daaruit blijkt dat nu al 187 Vlaamse assistenten gynaecologie in opleiding zijn voor 91 vacatures de volgende vijf jaar.



"Heel wat collega's komen maar moeilijk aan de bak. Ze dreigen zich na 12 jaar studie te moeten heroriënteren", klinkt het. Uitwijken naar het buitenland is amper een optie: ook daar is er een overschot. "Het ergste is dat men bij aanvang van de opleiding nog suggereert dat je beslist werk vindt. Maar op het einde van de rit dreigt de desillusie", zegt De Vos.



Komt daarbij dat het spanningsveld tussen universitaire ziekenhuizen die - goedkope - assistenten nodig hebben en er dus veel opleiden om te blijven draaien, en de afkalvende arbeidsmarkt, niet van die aard is om de toestand te verbeteren.



Vergauwe en De Vos speelden hun precieze gegevens door naar de Planningscommissie om tot een eerlijk(er) aantal opgeleide gynaecologen te komen. Want die adviseert 19 uitstromende gynaecologen per jaar, terwijl er met de dubbele cohorte in 2023 rekening zal moeten houden met 60 in plaats van 30 uitstromende gynaecologen.