Gynaecologen kanten zich in open brief tegen wijziging abortuswet SVM

19 december 2019

14u59

Bron: Belga 12 Tien gynaecologen uit Vlaanderen en Wallonië kanten zich in een open brief tegen het huidige voorstel voor nieuwe aanpassingen aan de abortuswet. Ze hekelen het haastige en voorbarige beslissingsproces en vinden de huidige wet bovendien voldoende.

Het wetsvoorstel dat op tafel ligt, wil de termijn voor abortus optrekken van twaalf tot achttien weken. De verplichte bedenktijd zou verlaagd worden van zes dagen naar twee dagen en abortus zou volledig uit de strafwet worden gehaald.

De gynaecologen vinden dat de huidige wetgeving "naar behoren werkt", en de vrouw de mogelijkheid geeft om tot 14 weken een zwangerschap af te breken. De overgang van 14 naar 20 weken (of van 12 naar 18 weken zwangerschap) vinden ze een grote sprong. De vrouw heeft in het eerste trimester van de zwangerschap vaak tegenstrijdige gevoelens, maar die verdwijnen in het tweede semester. "Omwille van deze vaak optredende gemengde gevoelens heeft meer dan 85 procent van de Europese landen de wettelijke termijn voor een abortus beperkt tot 14 weken", staat in de brief.

“Burgers, laat je stem horen”

De gynaecologen argumenteren ook dat het aantal late abortusverzoeken niet zal verminderen door de wet te veranderen. "Deze mensen zouden zeker baat hebben bij het al bestaande ruime kader van de medische zwangerschapsafbreking. In België kan een zwangerschap worden afgebroken wanneer de foetus misvormd is of wanneer de gezondheid van de moeder ernstig in gevaar is. De definitie van gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie maakt het nu mogelijk om veel van de 2 procent laattijdige verzoeken op te vatten als een indicatie voor abortus", klinkt het. Ze roepen alle parlementsleden op om na te denken over alle gevolgen van een wetswijziging en de burgers om hun stem te laten horen in een echt maatschappelijk debat.

De ondertekenaars zijn Xavier De Muylder (gynaecoloog Kliniek Sint-Jan Brussel), Jan Bosteels (gynaecoloog Imelda), Pierre Bernard (verloskunde-gynaecologie Kliniek Saint Luc Brussel), Marlène Top (gynaecoloog Grand Hopital de Charleroi), Timour Willems (gynaecoloog Grand Hopital de Charleroi), Bernard Spitz (emeritus hoogleraar verloskunde-gynaecologie aan het UZ Leuven), Roland De Vlieger (foeto-maternale geneeskunde UZ Leuven), Annie Pecceu (gynaecoloog Turnhout), Lore Lannoo (gynaecoloog UZ Leuven) en Sylvie Lepièce (gynaecoloog).