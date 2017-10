Gynaecologe wil patiënte niet laten wachten: 1.050 euro boete Tim Van Damme

19u55

Bron: Eigen berichtgeving 0 belga Illustratiebeeld. "De baby kon wachten, want het ging om een geplande keizersnede," klonk het deze middag op de Aalsterse politierechtbank. Daar werd een gynaecologe veroordeeld nadat ze met een snelheid van 88 kilometer per uur werd geflitst in de bebouwde kom.

"Mijn cliënte wilde haar patiënte niet laten wachten. De vrouw had al de nodige verdovingen gekregen," legde de advocate van de 48-jarige beklaagde uit. "Ze heeft haar tijd gewoon verkeerd ingeschat. We vragen dan ook een rijverval in het weekend of tijdens de vakantie," ging hij verder. "U wil een rijverval onder de middag?" grapte politierechter Peter D'Hondt nog, maar zijn vonnis was allesbehalve mild. De gynaecologe kreeg bovenop een rijverbod van 21 dagen een geldboete van 1.050 euro.