Gwendolyn Rutten wil nieuw eerste artikel in Belgische Grondwet MV

17 maart 2018

18u32

Bron: Belga 8 Een eerste artikel in de Belgische Grondwet dat zegt dat "alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren worden", zoals in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dat zou Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten liever zien dan het huidige openingsartikel, dat stelt dat België een federale staat is met gemeenschappen en gewesten.

Rutten lanceerde haar voorstel om het openingsartikel te vervangen in een speech voor de Open Vld Vrouwen, naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van het vrouwenstemrecht in België. Rutten ziet een openingsartikel over de gelijkwaardigheid van mensen als "een statement", zei ze. "Dat zou ons de basis geven om verder de strijd aan te gaan tegen al wie nog steeds denkt dat een mens van het vrouwelijk geslacht onderdrukt mag worden."

Want de strijd is nog niet gestreden, had Rutten eerder in haar toespraak duidelijk gemaakt. "Nog steeds hebben vrouwen het moeilijker om door te stoten naar de top, zowel in de politiek als in het bedrijfsleven. Nog steeds worden vrouwen verkracht, aangerand, bespot en seksueel geïntimideerd. De MeToo-beweging heeft aangetoond hoe sommige mannen zich blijven gedragen als moderne slavenhouders en menen dat ze vrouwen mogen onderdrukken en vernederen."

Cultuur en religie

"Dat is vooral het geval binnen gemeenschappen waarin culturele en religieuze gebruiken en tradities nog steeds primeren boven de rechten van de mens", ging Rutten verder. "Talloze vrouwen worden om die reden genitaal verminkt, verplicht om zich te sluieren, gedwongen om te trouwen met een man die hen werd opgedrongen. Ze worden door de man uitgebuit en verstoten, en in het slechtste geval zelfs geëremoord. Dat gebeurt niet alleen in verre landen, maar ook hier bij ons."