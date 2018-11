Gwendolyn Rutten: “Volgende regering moet uit evenveel mannen als vrouwen bestaan” kg

11 november 2018

15u16

Bron: VTM Nieuws, Belga 0 Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten wil in 2019 evenveel vrouwen als mannen op ministerposten zien. Dat zei ze vanmiddag op VTM NIEUWS naar aanleiding van de mislukte aanduiding van de Oost-Vlaamse gouverneur, waarbij Open Vld-kandidate Carina Van Cauter zich terugtrok. "Wij gaan er in elk geval voor zorgen dat er meer vrouwelijke lijsttrekkers zijn", kondigde ze aan.

Gwendolyn Rutten kwam terug op de heisa rond het Oost-Vlaams gouverneurschap van de afgelopen weken. Open Vld-kandidate Carina Van Cauter trok zich terug nadat haar evaluatie voor de job in de pers was verschenen, volgens Rutten "een schending van haar privacy en reputatie".



Een en ander heeft volgens de Open Vld-voorzitster te maken met het feit dat Van Cauter een vrouw is. "Wat zeker en vast speelt is de manier waarop ze is aangepakt en afgemaakt. Dat gebeurt vooral met vrouwen, en genadeloos met vrouwen", meent Rutten. Ze pleit ervoor om in 2019 evenveel vrouwen als mannen een ministerpost te geven, "zowel Vlaams als federaal". "We zijn dan 2019, dat lijkt me de logica zelve.”



Rutten spoorde haar collega-voorzitters aan hetzelfde te doen. "Het zou mooi zijn als alle partijen dat engagement nemen. Wij gaan er in elk geval voor zorgen dat er meer vrouwelijke lijsttrekkers zijn.”

Nieuwe procedure

De voorzitster herhaalde nog eens dat de procedure om een nieuwe Oost-Vlaamse provinciegouverneur aan te duiden, wat haar betreft kaduuk is. "Als er gelekt wordt uit een dossier, dan kan dat niet. Ik denk niet dat je hier nog een kandidaat uit kunt kiezen. De Vlaamse regering moet haar huiswerk maken en de puntjes op de 'i' zetten", zei ze. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zei vorige week al dat een nieuwe procedure wat hem betreft niet nodig is.



Rutten keert wel terug op haar uitspraak dat Oost-Vlaanderen dan maar zonder gouverneur verder moet als het Van Cauter niet wordt. "Ik ben heel boos geworden en heb dat misschien wat ongelukkig geformuleerd. Ik had dat misschien niet zo moeten zeggen", klonk het.

“Klassenhaat”

Rutten reageerde in de uitzending ook op het nieuws dat de extreemlinkse partij PVDA in het gemeentebestuur van Zelzate zal zetelen, een primeur in ons land. “Vlaams Belang zorgt voor klassenhaat, PVDA voor rassenhaat”, luidt het.



“Het kan best zijn dat er in het lokale programma geen extreme ideeën zitten, maar het is net als bij Vlaams Belang een principekwestie”, vindt Rutten. “Ook door met extreemlinks te besturen, wordt het cordon sanitaire opgeheven.”



“Beide partijen voeren een haatdiscours en steken de schuld altijd op iemand anders”, zegt Rutten nog. Haar partij pleit voor verbinding. “We werken samen met links en rechts, maar niet samen met extremen.”