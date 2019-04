Gwendolyn Rutten (Open Vld) pleit voor centraal eindexamen om kwaliteit van het onderwijs te meten TVC

02 april 2019

10u28

Bron: Belga 0 Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten pleit voor de invoering van een jaarlijks centraal eindexamen om de kwaliteit van het onderwijs te meten. Dat zei ze vandaag in De Ochtend op Radio 1.

De kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen gaat erop achteruit, bleek gisteren uit een nieuwe publicatie van de KU Leuven. Vooral in het katholiek onderwijs is de daling opvallend. Rutten vindt dat het katholiek onderwijs de hand wat meer in eigen boezem zou mogen steken. Ze hekelt onder meer het schrappen van een lesuur Nederlands. "Een fout signaal", zegt de Open Vld-voorzitter.

Wij pleiten voor een centraal examen over de netten heen. Dan weten we ook jaar na jaar hoe het met ons onderwijs gesteld is en kunnen we veel sneller ingrijpen Gwendolyn Rutten

"Meten is weten", zei Rutten. "Wij pleiten voor een centraal examen over de netten heen. Dan weten we ook jaar na jaar hoe het met ons onderwijs gesteld is en kunnen we veel sneller ingrijpen.”

Volgens Rutten moeten leerkrachten meer de tijd krijgen "om echt les te geven" en moeten ze minder met paperassen en zorgtaken bezig zijn.

N-VA, die gisterenavond bij monde van voorzitter Bart De Wever kritiek uitte op de "pretpedagogie" van het katholiek onderwijs, wil na de verkiezingen de onderwijsminister leveren. Open Vld eist die portefeuille niet op. "Ik wil graag wegen op het beleid. Ik ga niet voor de posten, ik ga voor de inhoud", zegt Rutten.