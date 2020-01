Gwendolyn Rutten (Open Vld) onder vuur: “Ze is politiek dood, maar heeft dat zelf niet door” HR

25 januari 2020

13u22

Bron: VRT 8 Politiek “Gwendolyn Rutten (Open Vld) is op dit ogenblik politiek dood, maar dat heeft ze zelf nog niet helemaal door.” Dat heeft Noël Slangen, politiek columnist voor HLN, gezegd in het Canvas-programma ‘De afspraak op vrijdag’. Rutten heeft nog niet gereageerd op de uitspraak.

“Ik denk dat Gwendolyn Rutten op dit ogenblik politiek dood is, maar dat ze het zelf nog niet helemaal door heeft”, zegt Noël Slangen, die zelf ook een verleden heeft binnen Open Vld. “Dat merk je onder andere door het feit dat men zo op dat partnership met de MR blijft hameren, terwijl dat partnership toch wel zwaar onder druk staat.”

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Open Vld begin vorige week, benadrukte Gwendolyn Rutten tijdens haar toespraak nog eens de band tussen de twee partijen. Het werd mogelijk haar laatste nieuwsjaarstoespraak als partijvoorzitter. Later dit jaar zijn er voorzittersverkiezingen bij Open Vld, en Rutten heeft zich nog geen kandidaat gesteld.

Brusselse regering

Hoewel Rutten dus het partnership tussen MR en Open Vld bejubelt, staat dat volgens Noël Slangen zwaar onder druk. Hij verwijst naar het feit dat Open Vld in een Brusselse regering is gestapt, maar MR daarbij heeft achtergelaten in de oppositie. “Dat is men niet vergeten”, zegt Slangen.

Marrakech

“En Charles Michel heeft ook nog altijd problemen met het feit dat destijds tijdens de Marrakesh-crisis de weg werd afgesloten door Gwendolyn Rutten en Open Vld om een doorstart te kunnen maken.” Tijdens die crisis verliet N-VA de federale regering door onenigheid over het VN-Migratiepact, dat in Marrakech ondertekend werd.

Els Ampe, die zelf kandidaat-voorzitter is om Rutten op te volgen, zat ook in het programma. Zij voegde er nog aan toe dat Rutten volgens haar “het contact met de basis is verloren”.