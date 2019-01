Gwendolyn Rutten (Open Vld) moet voorlopig nog even wachten om burgemeester van Aarschot te worden ttr

04 januari 2019

14u28

Bron: belga 1 Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten kan voorlopig nog geen burgemeester van Aarschot worden, omdat verkozenen van coalitiepartner sp.a enkele jaren terug een officiële voordrachtsakte van burgemeester en schepenen ondertekenden met CD&V en Groen.

"Omdat verkozenen slechts één keer een dergelijke akte kunnen ondertekenen is het wachten tot Vlaams minister Liesbeth Homans deze herroept", aldus Isabelle Dehond, voorzitter van Open Vld Aarschot.

“We hebben de bewuste voordrachtsakte al aan de gouverneur overgemaakt die niet anders zal kunnen vaststellen dan dat CD&V, Groen en sp.a onvoldoende verkozenen hebben om een nieuwe meerderheid te kunnen vormen. Tijdens de tweede gemeenteraadszitting op 11 januari zal er een stemming plaatsvinden waarop de nieuwe meerderheid haar schepenen zal verkiezen en aanstellen. Op basis van al deze gegevens is het aan minister Homans om deze akte te herroepen zodat er een nieuwe kan worden ingediend met de handtekeningen van sp.a. Het is onduidelijk hoe veel tijd dit in beslag zal nemen, maar we hopen dat Rutten eind januari zal kunnen aantreden als burgemeester", aldus Dehond.

André Peeters (CD&V) blijft dus voorlopig nog op post als burgemeester van Aarschot.