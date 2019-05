Gwendolyn Rutten: Open Vld is "de olie die ons land doet draaien” TT JV

22 mei 2019

19u10

Bron: Belga 26 Vier dagen voor de verkiezingen heeft Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten de kiezers nog een keer opgeroepen voor haar partij te stemmen. "Wij zijn de olie die ons land doet draaien. Ons land heeft nood aan een partij die gewoon doet. En dat zijn wij", zei ze tijdens de slotmeeting van de campagne van de Vlaamse liberalen.

In Gent wilde Rutten haar partijgenoten nog een laatste keer aanvuren. Verwijzend naar de andere partijen en de in haar ogen soms negatieve commentaren zei ze: “Jullie kennen ons nog niet. Want wij zijn de beste met de wind op kop.”

Volgens Rutten staat er zondag veel op het spel. “Kiezen we voor een land dat werkt? Of voor een land dat stilstaat en tijd verliest?” Het mag duidelijk zijn dat Open Vld “de olie is die ons land doet draaien”.

Meer blauw op straat

Ze somde op waar Open Vld voor staat: minder belastingen, meer nettoloon, meer mensen met een job en betere pensioenen. Ook op het vlak van veiligheid houdt de partij een rechte lijn aan, aldus Rutten. “Dat is durven zeggen dat veiligheid geen kwestie is van spierballen rollen alleen. Maar vooral van actie en samenwerken. Minder blabla in de gazet en meer blauw op straat.” Het migratiebeleid dat Rutten wil voeren, is “streng én rechtvaardig”.

Rutten eist voor Open Vld expliciet een hoofdrol op na de verkiezingen en ze waarschuwt voor de alternatieven van de andere partijen. “Wie de campagne heeft gevolgd, ziet wat er op ons afkomt: een eindeloze creativiteit aan nieuwe belastingen, een belastingcontroleur die in uw wijnkelder of uw boekenkast komt neuzen, een beleid van mossel noch vis, enerzijds, anderzijds, stilstand of blokkering. Of erger nog: een zwarte golf.”

“Voor wie vooruit wil met zijn leven en met dit land, is mijn boodschap heel simpel: stem blauw”, zei Rutten. “Zo eenvoudig kan het zijn.”

Eurosceptici

Voor Gwendolyn Rutten het podium besteeg, spraken nog verschillende andere kopstukken de blauwe achterban toe. Vicepremier en Oost-Vlaams lijsttrekker voor de Kamer Alexander De Croo was opvallend hard voor Groen en sp.a. Hij waarschuwde voor een “belastingcoalitie”. “De groenen en de socialisten hebben één oplossing voor elk probleem: een nieuwe belasting”, sprak De Croo. “Bij Open Vld verlagen we volgende legislatuur opnieuw de belastingen voor wie werkt en wie gewerkt heeft.”

Europees boegbeeld Guy Verhofstadt was dan weer scherp voor Vlaams Belang en N-VA, die hij beide in het kamp van de eurosceptici plaatst. “Ik heb nog nooit zo’n grote weifelaar als Geert Bourgeois gezien. Hij durft niet zeggen dat hij voor Europa is, maar ook niet dat hij tegen Europa is. Maar in hun hart zijn de N-VA’ers eurosceptici. Morgen zit de partij dan ook gewoon in dezelfde fractie als (Thierry) Baudet, die voor een ‘nexit’ is.”