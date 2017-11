Gwendolyn Rutten: "Met sociale vlaktaks gaat iedereen erop vooruit" SI

13u04

Bron: Belga 0 BELGA Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten spreekt tegen dat de vlaktaks waar haar partij voor pleit sociaal onrechtvaardig is. "Iedereen gaat erop vooruit", zei ze vandaag in haar slottoespraak op het partijcongres in Antwerpen.

De Open Vld-leden schaarden zich zaterdag achter het voorstel voor een vlaktaks dat de partijleiding heeft uitgewerkt: één tarief van 30 procent voor alle inkomsten boven de belastingvrije schijf.

Critici zeggen dat zo'n vlaktaks asociaal is en ervoor zorgt dat de sterkste schouders niet langer de zwaarste lasten dragen. Rutten spreekt dat tegen. "Dit voorstel is een goede zaak, voor de brede middenklasse en zeker voor mensen met een laag inkomen. Zij zullen bijna geen belastingen meer betalen. Dat is een kans om vooruit te gaan. Zo kom je uit de armoede. En daarom, daarom is onze vlaktaks zo sociaal". "Liberaal en sociaal: dat gaat hand in hand", zei Rutten. "Het is een boodschap die we zelf meer moeten uitdragen".

Op het Vrijheidscongres zette Open Vld een visie voor de komende tien jaar uit. Het congres viel samen met de 25ste verjaardag van de ontbinding van de PVV en de oprichting van de VLD. Guy Verhofstadt, destijds de drijvende kracht achter die oprichting, blikte zondag op het congres terug op die periode.

Hecht federaal Europa

"Van een maatschappij waarin verzuilde instellingen en instituties belangrijker waren dan burgers en individuen, zijn we opgeklommen tot een samenleving van mannen en vrouwen, ouderen en jongeren die vrijer, autonomer, mondiger en tegelijk welvarender zijn dan ooit tevoren", zei Verhofstadt.

De ex-premier hield ook een vurig pleidooi voor een "hecht federaal Europa". "De gevaarlijkste krachten vandaag zijn niet langer de anti-Europese of eurosceptische partijen. De echte ondermijners van Europa zijn zij die twijfelen, zij die warm en koud blazen. Zij die beweren de kracht van de verandering te zijn, maar Europees vooral de inertie van het status quo uitstralen of erger nog samenwerken met zij die Europa openlijk ondergraven of zelfs willen verlaten".