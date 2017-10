Gwendolyn Rutten: "Je mag naar vrouwen kijken, maar blijf er met je poten af" HA

10u32

Bron: Radio 1 0 BELGA Gwendolyn Rutten, 'leading lady' van Open Vld, vindt dat getuigenissen over seksueel grensoverschrijdend gedrag naar buiten moeten komen. Ook in de politiek. "Het is een groot maatschappelijk probleem en er is veel te lang over gezwegen", zegt de Vlaamse liberale in 'De Ochtend' op Radio 1.

"Vrouwen verdienen een plaats in de samenleving op gelijke voet met mannen. Niet op basis van hoe ze zich kleden of gedragen", aldus Rutten, die actief is op Twitter met #MeToo, waarop vrouwen hun stem laten horen over grensoverschrijdend gedrag.



"Ik vind het heel erg moedig van alle vrouwen die vandaag hun getuigenis delen. Je mag naar vrouwen kijken, vrouwen mogen zich kleden en gedragen hoe ze willen, maar je blijft er met je poten af."



Als die verhalen van misbruik ook bestaan in de politiek, dan zouden ze best ook naar boven komen, zegt het Open Vld-kopstuk. "Overal waar macht is, heb je dit soort situaties. Het heeft veel te lang geduurd dat men dit onder de mat heeft geveegd."



"Ik wil alle vrouwen die een getuigenis hebben afgelegd, een hart onder de riem steken", besluit Rutten.

