Gwendolyn Rutten hekelt aanwezigheid en uitspraak milieuminister Marghem op klimaatmars: “Misser van formaat” TMA

03 december 2018

08u51

Bron: Belga 0 "Een misser van formaat", zo bestempelt Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten een uitspraak van federaal minister van Milieu Marie Christine Marghem (MR) op de klimaatbetoging van zondag. Daar liet de MR-minister optekenen dat Vlaanderen "systematisch hogere ambities afremt".

De uitspraak van Marghem deed gisteren al het nodige stof opwaaien. Zo namen de Vlaamse ministers van Energie en Omgeving, Bart Tommelein (Open Vld) en Joke Schauvliege (CD&V), de uitspraak op de korrel.

Ook Open Vld-voorzitster Rutten was 'not amused' met de uitval van Marghem. "Ik begreep er niks van. Om te beginnen moeten ministers niet betogen. Ministers moeten het doen. Vlaanderen haalt de doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie en klimaat. Voor ons mag de ambitie gerust hoger, maar laat ons er geen communautair gehakketak van maken. Dit was een misser van formaat", aldus Rutten maandag in het VRT-programma De Ochtend.

Rutten zal de kwestie aankaarten bij Marghem zelf, maar wil de zaak ook niet verder opblazen. "Dit was niet de essentie van de betoging. Dit incident is gesloten", klonk het.