Gwendolyn Rutten geen kandidaat om zichzelf op te volgen als Open Vld-voorzitter TT

24 februari 2020

10u15 72 Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten stelt zich geen kandidaat om zichzelf op te volgen aan het hoofd van de liberale partij. De deadline voor nieuwe kandidaat-voorzitters is verstreken zonder dat Rutten zich aanmeldde. De strijd om het Open Vld-voorzitterschap gaat nu tussen vier kandidaten, met Egbert Lachaert en Bart Tommelein als grootste kanshebbers.

Rutten is sinds 2012 voorzitter van de Vlaamse liberalen, nadat ze in 2010 al Kamerlid werd voor de partij. Vandaag is Rutten Vlaams parlementslid en burgemeester van Aarschot.

Bart Tommelein, Egberg Lachaert, Els Ampe en Stefaan Nuytten strijden de komende weken om het voorzitterschap. Eind maart moet de nieuwe kopman of -vrouw van de partij bekend zijn.