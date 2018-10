Guy Vanhengel (60) denkt aan stoppen in loop van volgende legislatuur jv

19 oktober 2018

16u40

Bron: belga 0 Brussels minister Guy Vanhengel wil bij de gewestverkiezingen in mei graag opnieuw de Open Vld-lijst trekken. Daarna zou hij de legislatuur echter niet uitdoen. Dat zegt hij in een interview met BRUZZ.

"Als ik de fakkel in goede omstandigheden kan doorgeven, ga ik niet meer voor vijf jaar", aldus Vanhengel. Wanneer precies en wie hem mag opvolgen, is nog niet duidelijk. "Dat is niet belangrijk. Wat telt is dat het liberalisme waarvoor ik me 40 jaar heb ingezet niet verkwanseld wordt."

Vanhengel moet natuurlijk eerst nog opnieuw verkozen worden. Vanhengel is 60 jaar en is sinds 2011 Brussels minister van Financiën. Dezelfde functie bekleedde hij ook al tussen 2000 en 2009. Tussendoor was hij federale vicepremier en minister van Financiën. In 2002-2003 was hij even Vlaams minister van Sport.

