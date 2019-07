Guy Van Sande krijgt drie jaar cel met uitstel voor bezit, verspreiden en maken van kinderporno

Cédric Maes

12 juli 2019

11u16

Acteur Guy Van Sande (56) is vanochtend in de rechtbank van Veurne veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel. Hij stond terecht voor het bezit, verspreiden én maken van kinderporno. Tussen 2012 en 2016 downloadde Van Sande meer dan 500 foto’s en 70 filmpjes met kinderporno. Tijdens het onderzoek bleek dat Van Sande ook zelf een naaktfoto van een jong meisje had gemaakt in zijn eigen badkamer.