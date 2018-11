Guy D'haeseleer (Forza Ninove) geeft zichzelf 80 procent kans en legt deadline van “arrogante” Open Vld naast zich neer TMA

27 november 2018

08u00

Bron: eigen berichtgeving 0 Guy D'haeseleer geeft zichzelf "80 procent kans op slagen" om in Ninove een bestuur op de been te krijgen onder leiding van Forza Ninove. Dat heeft hij gezegd in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 haalde Forza Ninove van Guy D'haeseleer 40 procent van de stemmen. De partij klom van 9 naar 15 zetels en heeft twee zetels te weinig voor een meerderheid. De afgelopen weken ging D'haeseleer op zoek naar die zetels. Die zoektocht verliep volgens D'haeseleer niet van een leien dakje, want nationale partijhoofdkwartieren moeiden zich met de gebeurtenissen in de Oost-Vlaamse stad.

Intussen heeft Open Vld D'haeseleer een soort deadline opgelegd. Als er voor 1 december geen coalitie is, zal Open Vld gesprekken opstarten met de andere partijen, zo kondigde lijsttrekker Tania De Jonge aan. D'haeseleer noemt die deadline van Open Vld een teken van "arrogantie".

D'haeseleer lijkt ervan overtuigd dat hij een bestuur onder leiding van Forza Ninove op de been kan brengen. "Ik geef mezelf 80 procent kans", zo zei hij in De Ochtend. D'haeseleer geeft zichzelf tot eind december de tijd.

De Forza Ninove-kopman sluit niet uit dat hij zal moeten werken met een minderheidsbestuur die gedoogsteun krijgt vanuit de oppositie. "Dat is mogelijk, maar ik denk niet dat dat werkbaar is. Als je een stad als Ninove goed wil besturen, heb je best een meerderheid die aan elkaar hangt en waar de verhoudingen duidelijk zijn. Plan A is dus een schepencollege waar iedereen deel van uitmaakt die het bestuur steunt", aldus D'haeseleer. In dat scenario heeft D'haeseleer dus de steun nodig van twee leden van andere partijen.