Guus (25) heeft nog altijd last van corona: “Draag alstublieft jullie mondmasker” Joris Malfroot

14 juli 2020

17u52 46

Het aantal besmettingen in ons land stijgt. Bovendien krijgen twintigers steeds vaker te maken met het coronavirus. Guus Wellekens (25) raakte vier maanden geleden besmet en doet nu een oproep: "Draag alstublieft jullie mondmasker en probeer de regels te respecteren."

Een paar weken geleden kreeg Guus een terugval. “Ik werd duizelig, alsof ik heel veel alcohol gedronken had en zat was, maar ik dronk niet omdat dat niet goed was voor mijn gezondheid. Ik werd heel kortademig en moest opnieuw veel medicatie nemen”, vertelt hij aan VTM NIEUWS.

Guus heeft het moeilijk met de beelden van de feestende jongeren die de regels niet respecteren. “Het probleem is dat ze een gevaar vormen voor anderen die daar niets mee te maken hebben”, klinkt het.