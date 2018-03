Gustavus Leclercq (106) is nieuwe oudste man van België sam

07 maart 2018

19u48

Gustavus Leclercq is met zijn 106 jaar en 8 maanden de nieuwe oudste man van België. Dat meldt Anthony Croes-Lacroix van de Gerontology Research Group voor de Benelux. Leclercqs voorganger Jacques Clemens overleed vandaag op 108-jarige leeftijd.

Gustavus 'Gustaaf' Leclercq werd op 2 juli 1911 geboren in Gent en kwam een paar jaar geleden nog in de krant omdat hij op 104-jarige leeftijd nog danste. Hij belandde als kleine knaap in een weeshuis en heeft ook geen kinderen. Hij woont in De Haan.

De vorige oudste man van het land - en de Benelux - was de Nederlandse priester Jacques Clemens. Hij woonde al sinds het midden van de vorige eeuw in Ham-sur-Heure-Nalinnes, een gemeente in de provincie Henegouwen. Hij was in de jaren vijftig betrokken bij de bouw van een kerk in de gemeente, en woonde er sindsdien. Midden februari had Clemens nog een mis bijgewoond, zegt burgemeester Yves Binon.

De oudste vrouw van België is Madeleine Dullier (110). Zij werd geboren in Mellet op 30 april 1907 en verblijft momenteel in een rusthuis in Courcelles.