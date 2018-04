Gustavus, de oudste man van België, is overleden TK

09 april 2018

10u01

Bron: Eigen berichtgeving 83 Gustavus Leclerq is op 106-jarige leeftijd overleden. De man uit De Haan was sinds 7 maart de oudste mannelijke Belg nadat Jacques Clemens op 108-jarige leeftijd overleed.

Gustavus ‘Gustaaf’ Leclercq werd op 2 juli 1911 geboren in Gent en had een bewogen jeugd achter de rug. Op zijn derde werd hij wees, als jongste van drie. Zijn ouders stierven aan tyfus. Tot zijn achttiende woonde hij in het weeshuis met zijn oudere broer. Hij werd daarna zelfstandig schrijnwerker. De man zat ook in het verzet en werd twee keer gemobiliseerd. Toen hij 77 was, stierf zijn eerste vrouw. Daarna leerde hij Nora kennen.

De man was absoluut geen stilzitter. "Ik heb vijf vriendinnen - mijn ‘Gogo Girls’ - om mee op stap te gaan. Dát is mijn geheim. En elke ochtend een haring eten, dat ook", vertelde hij vorige maand nog in onze krant. Daarnaast ging hij ook nog elke twee weken dansen in het woonzorgcentrum. "Ik moet gewoon buiten zijn. Na het ontbijt is het van hier naar ginder en van ginder naar daar. In de zomer wandelen we elke dag op de dijk. En ik ga elke week naar de bibliotheek. De grote letters kan ik nog lezen. Zoals de gazet, aan de titels heb ik genoeg."

Gustaaf woonde nog steeds in zijn eigen flat in De Haan. Hij werd 106 jaar en 9 maanden oud - op 2 juli zou hij 107 geworden zijn.