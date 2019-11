Guillaume Boutin is nieuwe CEO van Proximus LH

27 november 2019

17u42

Bron: Belga 2 De Fransman Guillaume Boutin wordt de nieuwe CEO van Proximus. Dat werd uit goede bron vernomen. Boutin werkt al twee jaar bij Proximus en was verantwoordelijke voor de consumentenmarkt.

Boutin kwam in augustus 2017 over van de Franse groep Canal+. Voor hij daar in 2015 ging werken, was Boutin jarenlang aan de slag bij de Franse telecomoperator SFR, waar hij onder meer financieel directeur en marketingbaas was.

Boutin neemt over van de eveneens Franse Sandrine Dufour, de financieel directrice die na het tumultueuze vertrek van Dominique Leroy in september CEO ad interim werd. Dufour werd ook genoemd als mogelijke definitieve opvolgster van Leroy.



Leroy kondigde in september haar vertrek aan bij Proximus, om CEO te worden bij de Nederlandse sectorgenoot KPN. Na onderzoek over mogelijke handel met voorkennis zag KPN uiteindelijk af van die benoeming.

Transformatieplan

De raad van bestuur van Proximus heeft beslist het transformatieplan voor het telecombedrijf op te starten, ondanks tegenkanting van twee van de drie vakbonden. “De raad van bestuur blijft ervan overtuigd dat dit transformatieplan voor Proximus essentieel is”, klinkt het in een persbericht.



De herstructureringsplannen werden door de christelijke en de socialistische vakbond verworpen, waarna er acties volgden.