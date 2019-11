Guillaume Boutin is nieuwe CEO van Proximus, herstructureringsplan gaat door LH ADN

27 november 2019

17u42

Bron: Belga 14 De Fransman Guillaume Boutin (45) wordt de nieuwe CEO van Proximus. Boutin werkt al twee jaar bij Proximus en was verantwoordelijke voor de consumentenmarkt. De raad van bestuur van Proximus heeft ook beslist het transformatieplan voor het telecombedrijf op te starten, ondanks tegenkanting van twee van de drie vakbonden.

Guillaume Boutin kwam in augustus 2017 over van de Franse groep Canal+. Voor hij daar in 2015 ging werken, was Boutin jarenlang aan de slag bij de Franse telecomoperator SFR, waar hij onder meer financieel directeur en marketingbaas was. Hij is benoemd voor een periode van zes jaar, die start op 1 december.

Tumultueus vertrek

Boutin neemt over van de eveneens Franse Sandrine Dufour, de financieel directrice die na het tumultueuze vertrek van Dominique Leroy in september CEO ad interim werd. Dufour werd ook genoemd als mogelijke definitieve opvolgster van Leroy. Leroy kondigde in september haar vertrek aan bij Proximus, om CEO te worden bij de Nederlandse sectorgenoot KPN. Na onderzoek over mogelijke handel met voorkennis zag KPN uiteindelijk af van die benoeming.

Boutin krijgt de opdracht om “de digitalisering van de groep voort te zetten, het transformatieplan uit te voeren en Proximus voor te bereiden op de grote uitdagingen waar het bedrijf en de hele telecommunicatiesector in de komende jaren voor staan”, zo luidt het in een persbericht.

1.300 banen sneuvelen

De raad van bestuur van Proximus heeft dus beslist het transformatieplan voor het telecombedrijf op te starten, ondanks tegenkanting van twee van de drie vakbonden. “De raad van bestuur blijft ervan overtuigd dat dit transformatieplan voor Proximus essentieel is”, klinkt het. Er zouden nog 1.300 banen sneuvelen, ongeveer een derde minder dan de 1.900 waarvan sprake was bij de aankondiging van de reorganisatie.

De liberale vakbond VSOA keurde eerder deze week het transformatieplan goed, maar de christelijke ACV-Transcom en de socialistische ACOD verwierpen het. Er vonden al acties plaats, zoals deze voormiddag nog aan de hoofdzetel van Proximus in Brussel.

Door de tegenkanting van de twee bonden kon er in het paritair comité dat vandaag plaatsvond bij Proximus, geen tweederdemeerderheid zijn voor een sociaal akkoord. Maar de raad van bestuur duwt toch door. Het is wel de bedoeling dat directie en vakbonden overleggen “om na te gaan of bepaalde elementen in de uitvoering van het plan nog kunnen worden aangepast”.

“Heel slecht signaal”

De vakbonden reageren erg ontevreden. “Dit is een heel slecht signaal. Ze hebben het niet goed begrepen”, zegt Bart Neyens van de socialistische vakbond ACOD. Ook de christelijke ACV “betreurt deze aanpak”, zegt vakbondsvrouw Nancy Fonteyn. Beide vakbonden willen wel nog praten met de directie, die hen eerder al uitnodigde voor een gesprek morgenochtend.

