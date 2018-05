Gsm-verkeer leidt naar doder kapster Voormalige buurjongen bekent dat hij haar wurgde KBG

07 mei 2018

05u00 36 De kapster uit Tienen die anderhalve week geleden om het leven gebracht werd, is gewurgd door haar vroegere buurjongen. Dat heeft Ben W. uit Boutersem bekend. De speurders kwamen hem op het spoor door het gsm-verkeer van slachtoffer Julie Quintens na te trekken.

Omdat Julie Quintens (24) de dader had binnengelaten in haar huis in Tienen, zocht de politie in haar directe omgeving. Ze ontdekten dat de vrouw recent contact gehad had met een man die in de straat van haar ouderlijke huis woont, in Boutersem. De twee waren vage kennissen, maar deelden een interesse: Julie had een diploma als schoonheidsspecialiste en Ben W. (25) had zich ingeschreven voor enkele cursussen aan een schoonheidsinstituut. Nu Julie voor haar stage als kapster een model nodig had, kwam ze bij Ben uit. Hij liet haar meermaals z'n haar knippen, zodat ze ervaring kon opdoen.

Vrijdagavond voerden speurders een huiszoeking uit bij Ben W., die in de boeien geslagen werd. Tijdens zijn verhoor heeft de twintiger bekend dat hij Julie Quintens gewurgd heeft. Maar waaróm de stoppen bij hem zijn doorgeslagen, blijft voorlopig een raadsel. "Hij verklaarde enkel dat hij in een impuls gehandeld heeft", aldus het parket.

"Dat we niet weten waarom Julie dood moest, is ondraaglijk", reageren de ouders van het slachtoffer. "Dat de dader in onze straat woont, maakt het alleen maar erger." Ben W. zit nu in de gevangenis op verdenking van doodslag. Morgen beslist de raadkamer over zijn verdere aanhouding.

