Gsm'en achter het stuur is verslavend: met deze tips doe je het hopelijk nooit meer FT

12u48

Bron: Radio 1 & De Morgen 0 Photo News Ben Weyts (N-VA), minister van Mobiliteit en Openbare werken, stelde in oktober nog de 'Beloofd'-campagne voor tegen het gebruik van de gsm achter het stuur. 'Ping', een sms'je. 'Ping', een nieuwe e-mail. Herkenbaar tijdens het autorijden. Je wéét dat je niet mag kijken, maar de nieuwsgierigheid wint het toch. En dus grijp je snel jouw telefoon. Levensgevaarlijk. In Europa vallen zo dagelijks zestien doden. Met deze tips laat je het toestel hopelijk voor wat het is.

108.500 boetes in 2016. 58.012 boetes voor automobilisten, 25.442 voor bestuurders van een bestelwagen. Als de politie je betrapt, mag je dokken. Wie zijn of haar boete onmiddellijk betaalt, is plots 116 euro lichter. Als de zaak voor de politierechter komt, kan die oplopen tot liefst 2.000 euro (en een eventueel rijverbod). De straffen zijn niet min dus, de campagne 'Beloof niet te gsm'en als je rijdt' duikt óveral op... Maar jammer genoeg lijkt het ons niet af te schrikken. "Gewoon omdat het simpelweg verslavend is", zegt de Nederlandse verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen aan onze collega's van De Morgen. "De hersenen krijgen een impuls en vragen om onmiddellijke bevrediging. Het probleem is dat zoiets moeilijk af te leren is." Met onderstaande tips zou het toch moeten lukken.

1. Stilte

De eenvoudigste en meest voor de hand liggende tip: zet het geluid van je gsm af voor je achter het stuur kruipt. Zo ben je niet afgeleid door elke 'ping' van een binnenkomende oproep of nieuw bericht. Schakel álle meldingen uit. Zet je toestel op vliegtuigstand zodat de verbinding tijdelijk wordt verbroken.

2. Installeer deze apps

Zowel voor Android als iOS zijn er verschillende apps op de markt die alle meldingen blokkeren terwijl je aan het rijden bent. Argenta Veilig Onderweg blokkeert sociale media, e-mailprogramma’s en chatprogramma’s zoals Facebook, Twitter en WhatsApp tijdens het rijden. De app activeert zichzelf van zodra je ongeveer 15 kilometer per uur rijdt.

Cellcontrol is dan weer een app die je aanschaft in combinatie met een 'bakje' voor in de wagen. Dat detecteert wie er aan het stuur zit en blokkeert enkele functies op de smartphone van de bestuurder. Voor bezorgde ouders is er ook een familieformule.

Live2Txt is misschien de eenvoudigste. Druk op 'on' wanneer je begint te rijden, en alle inkomende telefoontjes en berichten worden geblokkeerd. De persoon aan de andere kant van de lijn wordt er ook van verwittigd dat je onderweg bent.

3. Gooi 'm weg

Helpen alleen de grove middelen? Leg je toestel dan in je handschoenkastje. Als de drang nog te groot is: drop hem op de achterbank of - waarom niet - zelfs in de koffer. En steek hem desnoods diep in een rugzak, handtas of jaszak.

Gps

Eén probleem: wie z'n gsm als navigatiesysteem gebruikt, heeft hem écht nodig. Is dat het geval, zoek dan eerst een goede telefoonhouder zodat het toestel ook goed vastzit. Stel vervolgens de bestemming in vóór vertrek en tokkel onderweg niet op het scherm. Zoek je naar het dichtstbijzijnde tankstation of zijn de plannen gewijzigd? Vraag de passagier om de wijziging door te voeren of parkeer eerst reglementair. Succes!