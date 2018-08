Groupon betaalt ruim duizend gedupeerden van Luierbox dan toch terug kg

08 augustus 2018

14u02

Bron: Belga 2 Test-Aankoop en de groepskortingwebsite Groupon hebben een akkoord bereikt rond een compensatie voor gedupeerden van de firma Luierbox. Dat meldt Test-Aankoop vandaag. Via Groupon konden consumenten in 2016 bij die firma een abonnement nemen op maandelijkse leveringen van pampers. De luiers werden echter niet of nauwelijks geleverd. Groupon biedt de gedupeerden nu een schadevergoeding aan.

Een groot aantal klachten stroomden destijds binnen bij Test-Aankoop, die aanklopte bij Groupon voor compensatiemogelijkheden. Volgens Test-Aankoop moest Groupon zijn verplichtingen als verkoper immers naleven, terwijl Groupon meende enkel de tussenpersoon te zijn, en dus niet aansprakelijk te zijn.

Omdat in eerste instantie geen overeenkomst werd gevonden, stelde Test-Aankoop Groupon in gebreke, waarna in de herfst van 2017 een groepsvorderingsprocedure werd gestart voor de rechtbank in Brussel.



Intussen is dus een overeenkomst bereikt, waarmee de juridische procedure wordt beëindigd, meldt Test-Aankoop.

Schadevergoeding

Volgens de organisatie komen 1.269 consumenten in aanmerking voor een vergoeding door Groupon als gevolg van het verlies van 300 euro aan Luierbox. "Klanten die naar behoren en op volledige wijze hun claim indienen zullen van Groupon een uitbetaling krijgen ten belope van 200 euro in cash en 100 euro in credits op hun Groupon-account", luidt het.

Test-Aankoop zal de betrokken consumenten contacteren om hen te helpen bij het verkrijgen van een schadevergoeding. Groupon ziet de overeenkomst als een commerciële tegemoetkoming, en niet als een erkenning van schuld of tekortkoming.

De consumentenorganisatie meldt tot slot dat er momenteel een strafrechtelijk onderzoek loopt tegen Luierbox en zijn uitbater.