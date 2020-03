Groter budget voor fietspaden, toch minder aangelegd IB

09 maart 2020

05u31

Het budget om nieuwe fietspaden aan te leggen in Vlaanderen stijgt fors, maar dat vertaalt zich totaal niet in vele nieuwe kilometers pad om over te rijden. In 2018 kwam er amper zestig kilometer bij, een diepterecord. Dat melden De Standaard en het Nieuwsblad vandaag.

Van 143 kilometer in 2017 tot nog amper 60 kilometer in 2018: het aantal nieuwe fietspaden dat aangelegd wordt in Vlaanderen, slabakt. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht (sp.a) kreeg van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Het gaat om fietspaden die door het Agentschap Wegen en Verkeer worden aangelegd. "Zestig kilometer in een jaar, dat is bedroevend weinig", zegt Lambrecht. "Het is simpel: als je de Vlaming wil doen fietsen, moet je zorgen dat er veilige en comfortabele fietspaden zijn."

"Het aantal kilometers is geen indicator of we goed of slecht bezig zijn", zegt Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Eén aangelegde fietstunnel levert minder kilometers op, maar zal wel duurder zijn in aanleg."

Dat blijkt ook uit de cijfers. Ondanks het beperkte aantal kilometers, is er toch fors meer geld uitgetrokken voor fietspaden: meer dan 80 miljoen. "Vaak gaat het om missing links, grote projecten waar studies en onteigeningen voor nodig zijn en bruggen en tunnels voor moeten worden aangelegd", zegt minister Peeters. En die onteigeningen slepen vaak lang aan en kosten veel geld. "Je zou kunnen zeggen: de makkelijk te realiseren fietspaden liggen er al", verklaart Daniels. "Aan de moeilijkere zijn we bezig.”