Grote wegverzakking veroorzaakt verkeerschaos aan Ikea in Wilrijk: “Blijf uit de buurt!” avh / Sander Bral

12 januari 2019

17u02 0 Een wegverzakking op de Boomsesteenweg richting Antwerpen ter hoogte van Ikea in Wilrijk veroorzaakt heel wat verkeershinder. De parking van Ikea is niet meer bereikbaar vanaf de A12. “Blijf uit de buurt”, klinkt het bij de lokale politie. De oorzaak zit wellicht bij een lek in de hoofdriool.

Op de Boomsesteenweg ter hoogte van de filialen van Ikea en Mediamarkt in Wilrijk, heeft zich zaterdagnamiddag een grondverzakking voorgedaan. De uitrit naar de Boomsesteenweg is niet meer toegankelijk vanaf de parking van Ikea. De straten in de wijde omgeving zijn dichtgeslibd. De lokale politie raadt aan verplaatsingen uit te stellen en uit de buurt te blijven.

Wie wil vertrekken uit Ikea moet de uitgang aan de achterzijde gebruiken. De lokale politie is ter plaatse om de verkeerschaos zoveel mogelijk te beperken. Volgens watermaatschappij Water-link is de oorzaak wellicht te zoeken bij een lek in de hoofdriool. Zondag wordt de situatie geëvalueerd, maandag staat de herstelling op het programma.

Ondertussen is er file ontstaan op de A12 richting Antwerpen vanaf Boom. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt het verkeer dat van Brussel richting Antwerpen moet aan de E19 te nemen.

#A12 In Wilrijk verlies je 45 minuten door shoppingverkeer en wegenwerken op de N177. Vanuit Brussel naar Antwerpen kies je beter voor de E19. pic.twitter.com/PcpIz3OVQF Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link