Grote vissterfte in de Spuikom in Oostende, waterrecreatie verboden Bart Boterman

22 augustus 2018

14u24

Op burgemeestersbevel mag niet meer aan waterrecreatie worden gedaan op de Spuikom in Oostende. Er is grote vissterfte door zuurstoftekort en algengroei.

"Enkele watersporters hadden ook te kampen met huidirritatie. Er is besloten om waterrecreatie voorlopig te verbieden op de Spuikom", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). Het verbod loopt tot nader order.

"Er wordt de komende dagen extra zeewater in de Spuikom gestuwd via de getijdenwerking. Het is de bedoeling om snel meer zuurstof in het water te krijgen", aldus Vande Lanotte.

De zuurstofgehaltes en algengroei worden de komende dagen verder gemonitord. De surf- en zeilclubs moeten voorlopig hun activiteiten staken. De brandweer is gevorderd om de dode vis uit het water te halen.