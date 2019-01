Grote toename in geslachtswijzigingen in ons land: van 110 in 2017 naar 727 in 2018 lva

19 januari 2019

04u45

Bron: Belga 0 In 2018 veranderden volgens de cijfers uit het Rijksregister 727 Belgen van geslacht. In 2017 waren het er 'nog maar' 110. De grote toename is voornamelijk toe te schrijven aan de gewijzigde wetgeving.

Het aantal geslachtswijzigingen is sterk toegenomen als gevolg van een nieuwe wetgeving sinds 1 januari 2018. Sindsdien kan je je geslacht laten wijzigen, wanneer je geen geslachtsoperatie ondergaan hebt. Voordien was zo'n operatie en het bijhorend medisch attest nodig.

Tussen 2010 en 2014 schommelde het aantal mensen dat hun geslacht liet aanpassen tussen 40 en 70 per jaar. In 2015 waren dat 81 personen, in 2016 waren het er 100 en in 2017 steeg dat aantal naar 110.

Mogelijk zijn er ook een aantal mensen gestimuleerd om de stap naar een geslachtswijziging te zetten door de sterk gemediatiseerde geslachtswijziging van VTM-journaliste Bo Van Spilbeek of andere factoren zoals de transgenderfilm 'Girl'.