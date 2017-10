Grote terreuroefening in theaterzaal in Antwerpen pla

20u41

Bron: Eigen berichtgeving 18 Marc De Roeck In het centrum van Antwerpen houden de hulpdiensten vanavond een grootschalige terreuroefening. Die zorgt mogelijk voor verkeershinder op de Leien. Bovendien roept de politie op de omgeving van het Antwerpse stadspark te mijden.







De oefening startte vanavond rond 20 uur, toen een gewapend commando van terroristen de zaal aan de Leien in Antwerpen binnenviel, daarbij vuurden ze op aanwezigen in de inkomhal en vielen minstens twee doden. Daarna zijn de terroristen weggevlucht in een grijze wagen.



Zowel de politiediensten, hulpdiensten, als het leger nemen deel aan de oefening en zijn massaal ter plaatse. Het scenario voor deze oefening duurt nog de hele avond in de Antwerpse binnenstad.

Dadelijk start een grootschalige #oefening voor hulpdiensten. Mogelijk is er verkeershinder op de #leien. Mijd omgeving #stadspark. #OefPuma Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

Marc De Roeck