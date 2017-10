Grote terreuroefening in theaterzaal in Antwerpen afgerond pla

Bron: Eigen berichtgeving 48 Marc De Roeck In Antwerpen vond vanavond een grootschalige terreuroefening plaats. De focus lag op de werking van de hulpdiensten in geval van een terroristische aanslag in de stad. De oefening begon om 20 uur en werd rond 23 uur afgerond. Vooraf waarschuwde de politie voor verkeershinder op de Leien en riep ze op de omgeving van het Antwerpse stadspark te mijden.







De oefening startte vanavond rond 20 uur, toen een gewapend commando van terroristen de zaal aan de Leien in Antwerpen binnenviel, daarbij vuurden ze op aanwezigen in de inkomhal en vielen minstens twee doden. Daarna vluchtten de terroristen weg in een grijze wagen.



Daarna pleegde een tweede groep een aanslag in de werkhuizen van de stad Antwerpen aan de D'Herbouvillekaai, die voor deze gelegenheid dienst deden als uitgaansclub. De terroristen drongen al schietend de club binnen, waarna een gijzeling ontstond. Ten slotte reden de daders van de eerste aanslag in op een parade aan het Kattendijkdok waarna ze zich schuil hielden in de buurt.



Zowel de politiediensten, hulpdiensten, als het leger namen deel aan de oefening en waren massaal ter plaatse.

Politie en hulpdiensten oefenden vanavond op #terreuraanslag op drie locaties in Antwerpen. https://t.co/5vU11REDpv #OefPuma pic.twitter.com/jyNtYZYDit Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

Aan de oefening die de naam 'Puma' kreeg, namen ongeveer 500 personen deel, waaronder lokale en federale politie en figuranten. Ook medewerkers van Brandweer Zone Antwerpen, het federale en Antwerpse parket, Defensie, de medische hulpdiensten en de stad Antwerpen namen deel aan de oefening. De oefening kwam er op vraag van Lokale Politie Antwerpen en andere hulpdiensten. De organisatie benadrukt dat de oefening niet het gevolg is van een concrete dreiging, maar dat de politie de omstandigheden wel zo realistisch mogelijk wilde maken.

Dadelijk start een grootschalige #oefening voor hulpdiensten. Mogelijk is er verkeershinder op de #leien. Mijd omgeving #stadspark. #OefPuma Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

De eventuele leerpunten die uit 'Puma' blijken, worden binnen enkele weken met alle deelnemende partijen doorgenomen. Op basis daarvan worden de noodinterventieplannen verder geoptimaliseerd.