Grote temperatuurverschillen vandaag: 15 graden aan de kust, 27 in de Kempen

09 mei 2018

06u38

Bron: Belga 0 In het noordwesten blijft het zonnig en droog. Er zijn vandaag grote temperatuursverschillen in ons land, met maxima tot 15 graden aan de kust en tot 27 graden in de Kempen. Dat voorspelt het KMI.

Woensdag start met brede opklaringen en vooral over de westelijke landshelft wat meer wolkenvelden. In de loop van de namiddag neemt de stapelbewolking toe en op het einde van de namiddag stijgt de kans op een onweerachtige bui, vooral in de Ardennen. Vanavond verwachten we in het oosten van het land mogelijk enkele stevige onweersbuien maar in het tweede deel van de nacht wordt het opnieuw droger. Elders blijft het droog met wolkenvelden en enkele opklaringen. De minima liggen tussen 7 en 11 graden.

Donderdag begint de dag overwegend grijs, met vooral in het westen van het land nog wat gedruppel. In de loop van de dag wordt het vanaf de kust droger met brede opklaringen. In het centrum en het oosten kunnen echter nog enkele buitjes vallen. Het wordt gevoelig frisser, met maxima rond 12 à 13 graden in de Ardennen en aan zee en tot 14 of 16 graden elders.

Vrijdag verwacht het KMI droog en overwegend zonnig weer, al kunnen in de loop van de dag wat stapelwolken ontstaan. De maxima liggen tussen 14 en 19 graden.

Zaterdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt en bereikt een regenzone het westen van het land. In het oosten van het land blijft het overwegend droog, hoewel er zich enkele buien kunnen ontwikkelen. De maxima variëren tussen 13 graden aan de kust en 22 graden in de Kempen.

Zondag en begin volgende week circuleren enkele regenzones over West-Europa, met een variabel weerbeeld met regelmatig regen of buien. Met temperaturen tot 16 graden is het net te fris voor de tijd van het jaar.

