Grote teleurstelling bij Van Ranst en opiniemakers over versoepelingen: “Het is aanmodderen tot het grondig fout loopt” LH

23 september 2020

15u57

Bron: Belga, VRT NWS, Twitter 252 Niet alleen viroloog Marc Van Ranst reageert teleurgesteld op de aangekondigde beslissingen na de Nationale Veiligheidsraad. Ook bij enkele opiniemakers en gezondheidsspecialisten heerst teleurstelling.

“De maatregelen staan in schril contrast met de realiteit”, zei Van Ranst in VRT NWS. “De bedoeling van deze Veiligheidsraad was inderdaad om te versoepelen, maar we zijn ingehaald door de realiteit. Als je de cijfers ziet, is het niet het moment om te versoepelen.” Van Ranst verwacht dan ook dat de cijfers de komende periode nog verder gaan stijgen. “Je hoeft daar geen groot viroloog voor te zijn, geen enkele maatregel gaat een rem zetten op de verspreiding van het virus. Ik verwacht binnen een paar weken grotere problemen als we niets doen.”

Toch heeft Van Ranst ook begrip voor een aantal maatregelen. “Het is inderdaad belachelijk dat mensen overal een mondmasker moesten dragen, zelfs op plaatsen waar amper volk kwam. Het was ook moeilijk om de bubbel van vijf te handhaven binnen een gezin. Maar ik hoop niet dat elke persoon nu vijf mensen gaat zien, want dan wordt het moeilijk.”



De viroloog vindt het ook een gemiste kans dat er geen helder systeem is gekomen met kleurencodes of een barometer. “Men moet het gewoon durven doen”, besluit Van Ranst.

“Belgisch coronabeleid bestaat niet”

Ook econoom en opiniemaker Geert Noels is niet mals voor de afgelopen persconferentie. “Geniaal: een referentiecijfer van 5 in plaats van een bubbel van 5. Je hoort het gejuich van Leuven tot Gent. Het Belgische Covid19-beleid bestaat niet. Het is aanmodderen tot het grondig fout loopt, en dan lockdown met alle pijn vandien", schrijft hij.

“Zoals het past in het land van het surrealisme worden regels versoepeld wanneer Corona epidemie exponentieel toeneemt", aldus econoom Paul De Grauwe.

“Verbijsterend. Ronduit verbijsterend”, reageert UGent-rector Rik Van de Walle op Twitter. Eenzelfde geluid bij Dirk Devroey, decaan van de faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de VUB. “België kleurt vandaag rood maar beleid kondigt alleen versoepelingen aan en legt verantwoordelijkheid bij de burger”, reageert hij.



Ook Peter Vandermeersch, uitgever van de Ierse krantengroep Independent News Media, maakt zich zorgen. “Ierland is verre van perfect. Maar als ik de helderheid en consistentie in coronaregels (per county, 5 niveaus) in dit land vergelijk met België, dan ben ik niet alleen beschaamd maar ook bang voor wat in België gebeurt.”

