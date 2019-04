Grote telefoonproblemen in heel het land: algemene storing bij Proximus, noodnummers 100, 101 en 112 onbereikbaar TT

05 april 2019

16u19

Bron: Belga 0 In heel het land zijn er problemen met de telefoonnetwerken. Operator Proximus kampt met een algemene storing. Daardoor zijn ook de noodnummers 100, 101 en 112 onbeschikbaar in grote delen van het land.

De storing treft het vaste netwerk van Proximus over het hele land. De problemen zijn begonnen tussen 15.30 uur en 16 uur, maar de oorzaak is nog onduidelijk. De woordvoerder van Proximus heeft ook geen zicht op hoe lang de problemen zouden kunnen aanslepen.

De noodnummers 100 en 101 zijn onbeschikbaar in op zijn minst heel Brussel. Dat is vernomen bij de Brusselse hulpdiensten. Ook de brandweer van Antwerpen meldt dat de nummers 101 en 112 moeilijk of niet bereikbaar zijn.

In alle politiezones zouden de telefooncentrales plat liggen. Daardoor zijn ze ook op hun rechtstreekse lijnen niet of moeilijk bereikbaar. Ook verschillende andere lokale overheden melden dat ze niet bereikbaar zijn.

De precieze omvang van het probleem is voorlopig nog onduidelijk, maar lijkt erg groot. Op de website allestoringen.be is te zien dat er meldingen komen uit heel Vlaanderen. De hulpdiensten bekijken of andere nummers voorzien kunnen worden.

Hey Steven, klopt. Algemene storing. Doen al het mogelijke om dit zo snel mogelijk op te lossen. ^WT. Proximus(@ proximus) link

De #noodnummers 101 en 112 zijn momenteel moeilijk of niet bereikbaar. We werken momenteel hard mee aan een tijdelijke oplossing. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe lang deze storing kan duren. Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen) link

vaste telefonie alsook noodnummers 101 en 112 zijn onbereikbaar in de regio wvl @CrisiscenterBE #storing #telefonie @CivilSecurityBe @CrisisWVL Politiezone Spoorkin(@ PZSpoorkin) link

ALGEMENE STORING TELEFOON

Wij zijn door een algemene storing niet bereikbaar.

Dit geldt ook voor het noodnummer 101 en 112.

Van zodra wij meer weten .... weten jullie het ook! Politie Hageland(@ PolitieHageland) link

Door een algemene storing bij Proximus zijn de stadsdiensten van Ieper momenteel telefonisch niet bereikbaar. Stad Ieper(@ StadIeper) link